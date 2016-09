Call of Duty: Infinite Warfare beta prvo na PlayStationu 4

Activision je objavio informacije o beta testiranju novog Call of Dutyja, te potvrdio da će vlasnici PlayStationa 4 dobiti povlašteni status

Kao što smo pisali početkom ovog mjeseca, Call of Duty: Infinite Warfare idućeg će mjeseca dobiti betu u kojoj neće moći sudjelovati igrači na PC-ju, no sada se čini kako će i igrači na Xboxu One na neki način ostati zapostavljeni. Kako stoji u svježoj objavi na službenom blogu, ekipa na PlayStationu 4 beti će moći pristupiti prije ostalih.

PlayStation 4 beta za igrače koji su igru već naručili počinje 14. listopada u 16 sati po lokalnom vremenu, a trajat će do 17. listopada. Spomenuti krug beta testiranja zapravo je ekskluzivno dostupan na PlayStationu, dok će drugi krug biti dostupan svima (osim na PC-ju). Drugi krug testiranja trajat će od 21. do 24. listopada.

Beta je zasad rezervirana isključivo za igrače koji igru kupe prije službenog izlaska, što znači da se radi o testiranju zatvorenog tipa. Informacije o tome što beta sadrži još uvijek nismo dobili, no za pretpostaviti je da će biti objavljene početkom listopada.

Activision se dotad stigne predomisliti, pa se nadamo da će najaviti i PC verziju bete. Na koncu, serijal Call of Duty korijene je pustio upravo na PC-ju.