Call of Duty: WWII dobio trailer i datum izlaska

Kao što je prije nekoliko dana obećao, Activision je službeno predstavio novo poglavlje u FPS serijalu Call of Duty

Prije par dana je Activision objavio kako se Call of Duty vraća u povijest, točnije Drugi svjetski rat. Uz to su rekli da će ove srijede službeno predstaviti igru, pa su to i napravili.



Call of Duty: WWII najavljen je tijekom prijenosa uživo koji se održao na Twitch.tvu, a osim kampanje za jednog igrača u kojoj možete očekivati bitke koje ste sigurno na virtualnim bojištima već iskusili, razvojni tim Sledgehammer Games komentirao je i multiplayer aspekt igre. Online mod bit će asimetričan, podijeljen na Saveznike i Osovinu, imati novi sustav progresije i mjesto za druženje imena Headquarters.



Kao i u svim Call of Duty igrama koje su izašle zadnjih nekoliko godina, WWII će imati i Zombie mod. Call of Duty: WWII izlazi 3. studenoga za PC, Xbox One i PlayStation 4, a oni koji se nađu na sajmu E3 moći će isprobati multiplayer. Ispod teksta možete pogledati trailer, a objavu pročitati na službenim stranicama.

Ako vam je to dovoljno informacija, predbilježbe za igru su već otvorene, a možete birati između obične verzije koja se prodaje po cijeni od 59,99 eura ili Deluxe verzije koja uključuje Season Pass i prodaje se po cijeni o 99,99 eura. Predbilježbe vam daju pristup zatvorenom beta testiranju koje će se najprije održati na PlayStationu 4.