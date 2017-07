Call of Duty: WWII preskače Nintendo Switch

Sledgehammer Games je potvrdio da Call of Duty: WWII neće izaći na Nintendu Switch usprkos dosadašnjim glasinama

Razvojni studio Sledgehammer Games je službeno potvrdio da novi nastavak popularnog serijala Call of Duty neće izaći na Nintendu Switch. Switch izdanje Call of Dutya: WWII je opovrgnuto na Redditu. Sledgehammerovci su do sada otkrili i da su odluku o preskakanju Switcha donijeli na nalog izdavača iz Activisiona. Call of Duty: WWII ovime ostaje u pripremi isključivo za PC, PlayStation 4 i Xbox One.



Službeni datum izlaska igre je potvrđen za 3. studeni ove godine. Novi Call of Duty se za razliku od prethodnih nastavaka neće oslanjati na regenerativni sustav zdravlja, već će izgubljenu energiju biti moguće nadoknaditi tek uz pomoć suboraca u ulogama vojnih bolničara. Ovu i druge nove mehanike će biti moguće isprobati tokom zatvorenog beta testiranja Call of Dutya: WWII, koje bi trebalo zaživjeti u mjesecima pred nama, no samo za korisnike koji svoj primjerak odluče osigurati unaprijed kroz pre-order.