Capcom oprezan s prognozama za Resident Evil 7

Novo izdanje Resident Evila stiže u siječnju, a Capcom se nada da će do kraja ožujka ostvariti prodaju od četiri milijuna primjeraka

Za razliku od sličnih prognoziranja koje u konačnici nerijetko bivaju pogrešne, Capcom je prilično oprezno objavio očekivanu prodaju novog nastavka serijala Resident Evil.

Prema njihovim riječima, očekuju kako će Resident Evil 7 od 24. siječnja kada će krenuti u prodaju do 31. ožujka kada završava Capcomova poslovna godine zabilježiti četiri milijuna prodanih primjeraka.

Kao razloge mnogo skromnijih predviđanja navode propuštanje predblagdanske sezone hitova, no vjerujemo kako je i prethodno izdanje ovog serijala dalo svoj doprinos njihovom oprezu.

Naime, Resident Evil 6 je prije tri godine objavljen u listopadu i Capcom je bio uvjeren da će u pet mjeseci dogurati do sedam milijuna, no brojka se 31. ožujka 2014. zaustavila na 4,9 milijuna, dok je do današnjih dana ovo izdanje ostvarilo 6,6 milijuna prodanih primjeraka.