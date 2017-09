Capcom, Sega i Atlus paket na Humbleu

Humble Bundle je ovog puta pripremio paket tri različita izdavača u kojem se nalaze svakakve igre

Do sada sigurno znate da na Humbleu svakog tjedna možete trošiti novce i proširivati svoju kolekciju igara te da se smjene paketa obično odvijaju utorkom. Zna se dogoditi pokoja pauza, no ovog utorka to nije tako. Humble Jumbo Bundle 9 otišao je u povijest, a na njegovo mjesto je uskočio Humble Capcom Sega Atlus Bundle.



Kao što mu ime govori, paket se sastoji od igara ova tri izdavača, a po standardnom običaju dijeli se na tri cjenovna praga. Prvih pet po cijeni od jednog američkog dolara jesu "fliperski" RPG Rollers of the Realm, bizarna akcijska igra Zeno Clash 2, platformer Sonic Adventure 2, akcijska avantura Bionic Commando i humoristični RPG Citizens of Earth.



Ako želite dodatnih pet igara morat ćete izdvojiti minimalno 6 američkih dolara, a one su twin stick pucačina Renegade Ops Collection, platformer Sonic Generations Collection, akcijska igra Resident Evil 4, makljaža zombija Dead Rising i avantura Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure.



Posljednje dvije igre u paketu koštaju minimalno 12 američkih dolara i zovu se Motorsport Manager te Devil May Cry 4: Special Edition. Ovaj paket će se prodavati naredna dva tjedna, a ako ste zainteresirani trenutno se u Humble trgovini održava i velika rasprodaja "za kraj ljeta".