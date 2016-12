Capcom vjeruje u Resident Evil 7

Ne samo da misli kako će njegova nova horor igra zadovoljiti fanove serijala, Capcom je uvjeren da će novi Resident Evil prvog dana dogurati do četiri milijuna prodanih kopija

Zahvaljujući solidnim rezultatima u pretprodaji (iako ih nije bio spreman otkriti) Capcom je uvjeren kako će njegov nadolazeći horor Resident Evil 7 već prvog dana dogurati do četiri milijuna prodanih kopija.

„Resident Evil 7 komercijalno je vjerojatno najsnažnija igra koju smo objavili za aktualne igraće platforme. U idealnom slučaju prvog ćemo dana prodati četiri milijuna kopija. To bi bilo odlično.“– objasnio je Capcomov marketingašAntoine Molant. „Gledajući prednarudžbe i današnje trendove prilično smo uvjereni da ćemo ostvariti ovakav uspjeh.“

Molant je naglasio kako interes igrača u budućnosti može biti samo veći, budući da je prava promotivna kampanja počela tek prije otprilike tjedan dana, a u danima koji dolaze postat će još intenzivnija.

Kako bismo stavili brojke u perspektivu spomenut ćemo da je ukupna prodaja Resident Evila 5 do danas dogurala do 7,1 milijun kopija, dok je Resident Evil 6 uspio ostvariti prodaju od 6,6 milijuna. Capcom se očito nada da će povratak korijenima „pogurati“ novi Resident Evil te dati novi vjetar u leđa serijalu koji do danas broji više od 70 milijuna prodanih igara.