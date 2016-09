CD Project Red traži pomoć za testiranje Gwent servera

CD Project Red će u dva navrata testirati svoje Gwent servere, a događaj su adekvatno nazvali "Kill the Servers!"

Poljski razvojni tim CD Project Red pripremio je poseban događaj vezan uz Gwent: The Witcher Card Game. Nazvali su ga Kill the Servers i žele da im igrači pomognu testirati infrastrukturu. Kažu kako je ovo dobra prilika za one igrače koji žele zaigrati igru prije zatvorene bete.



Za ovaj test postoji nekoliko uvjeta: on se održava samo na PC-u, ako dobijete pristup to ne znači da automatski dobivate pristup zatvorenoj beti, u njemu će sudjelovati određen broj igrača, nećete moći slagati svoj deck i nakon što testiranje završi nećete igru u tom obliku moći više zaigrati.



Svi oni koji upadnu moći će igrati Gwent ovog petka od 17 do 21 sat po lokalnom vremenu te u utorak 27. rujna od 21 sat do ponoći po lokalnom vremenu. Kodovi će se dijeliti tijekom četvrtka, pa pratite Facebook ili Twitter profile ako želite znati točno kada će se to dogoditi. Prijave možete obaviti ovdje, a za upadanje u test vam želimo sreću.