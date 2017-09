CD Projekt Red proslavio 10. obljetnicu Witchera

Igrači su upoznali Geralta prije deset godina, a poljski razvojni tim se ljubiteljima te trilogije odlučio zahvaliti emotivnim videom

Razvojni tim iz Poljske, CD Projekt Red, je prije deset godina bio nepoznat, no u međuvremenu je uspio postati jedan od najomiljenijih studija na igraćoj sceni. Igra s kojom su se probili spadala je u žanr akcijskih RPG-ova i zvala se The Witcher, a inspiraciju su izvukli iz istoimenog serijala knjiga koje je napisao Andrzej Sapkowski.



Glavni junak Geralt odmah je osvojio srca igrača, a iako je original imao pomalo neobičan gameplay igra je bila solidan hit. CD Projekt Red je za nastavak odlučio većinu mehanika promijeniti, što su i igrači i kritičari objeručke prihvatili. Uvjerljivo najbolja igra u serijalu i ona koja je po nekima postala mjerilo za sve druge akcijske RPG-ove bila je ona posljednja, The Wild Hunt, a za kraj smo se propisno uspjeli oprostiti od Bijelog Vuka s dvije izuzetne ekspanzije.



CD Projekt Red je svjestan koliko je njihov serijal popularan i koliko igračima znači, pa su odlučili napraviti kratku animaciju s kojom su se zahvalili svim igračima i koja je nama omogućila da još jednom vidimo junake i likove s kojima smo se toliko dugo družili. Nadamo se da ovo nije konačan oproštaj od serijala Witcher, iako razvojni tim ima pune ruke posla s Gwentom i radom na Cyberpunku 2077 za kojeg nestrpljivo čekamo bilo kakve informacije. U svakom slučaju, lijepo od CD Projekta što su se odlučili na ovaj potez i želimo im puno sreće i uspjeha s budućim projektima.