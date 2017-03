Cities: Skylines na 3 i pol milijuna prodanih primjeraka

Cities: Skylines je u dvije godine uspješno premašio brojku od tri i pol milijuna prodanih primjeraka širom svijeta

Paradox Interactive je otkrio da je Cities: Skylines premašio 3 i pol milijuna prodanih primjeraka. Prodajne brojke uključuju sve platforme, te fizička i digitalna izdanja igre. Sudeći po Paradoxu, u suradnji sa tvorcima igre iz razvojnog studija Colossal Order, čitavu stvar će obilježiti sa novim besplatnim DLC-om. Radi se o dodatku tri nove građevine inspirirane prepoznatljivom kineskom arhitekturom.

Fredrik Wester iz Paradoxa je izjavio da je Cities: Skylines jedan od najuspješnijih dosadašnjih naslova iz Paradoxovog kataloga, te da je u prva 24 sata nakn izlaska u ožujku 2015. godine prodan u više od 250 tisuća primjeraka. Zajednica igrača okupljenih oko igre je u slijedeće dvije godine uvelike narasla, te se još više posvetila poboljšanjima igre kroz modding i povratne informacije. U Paradoxu i Colossal Orderu su posebno ponosni što su igrači podjednako uzbuđeni oko Cities Skylinesa sada kao što su bili prije dvije godine.



Novi DLC bi trebao biti objavljen uskoro, i to pod nazivom Pearls from the East. Nove građevine su Panda Zoo, Chinese Temple, te Shanghai Pearl Tower. Vrijedi napomenuti da Colossal Order nastavlja sa aktivnom podrškom za igru, te da još uvijek nisu počeli spominjati izradu eventualnog nastavka.