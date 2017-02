Cities: Skylines uskoro i na Xboxu One

Paradox Interactive je objavio kako će popularnu simulaciju izgradnje grada uskoro moći zaigrati i oni koji igraju na Xboxu One

Simulacija u kojoj izgrađujete i održavate grad, Cities: Skylines, izašla je prije gotovo dvije godine isključivo za PC. Igrači su igrom poprilično zadovoljni, pa je lijepo što će to zadovoljstvo uskoro moći dijeliti i oni koji se žele baviti tim aktivnostima na Xboxu One.



Vijest je objavio izdavač Paradox Interactive uz napomenu kako će izdanje za Microsoftovu konzolu biti spremno već ovog proljeća. Cities: Skylines - Xbox One Edition je za kontroler optimizirao Tantalus Media, a oni koji kupe tu verziju igre dobit će osnovnu igru uz prvu ekspanziju After Dark.



"Paradox je kompanija koja ponosno izdaje i podržava igre koje nemaju toliko veliku publiku i sretni smo možemo ova specijalizirana iskustva prenijeti i na konzole. Cities: Skylines je stvorio jednu od najvećih i najaktivnijih zajednica koje smo vidjeli među Paradoxovim fanovima i to mnogo govori. Jedva čekamo toj grupi priključiti Xbox One igrače i baš me zanima kakve će sve gradove i gradiće oni stvoriti", rekao je predsjednik Paradox Interactivea, Fredrik Wester.