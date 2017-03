Civilization VI dobio demo verziju

2K i Firaxis su danas objavili kako je PC igračima dostupna demo verzija najnovije igre u strateškom serijalu Civilization

Najnoviji nastavak u dugovječnom strateškom serijalu Sid Meier's Civilization izašao je krajem listopada prošle godine, a razvojni tim Firaxis nazvao ga je Civilization VI. Nakon što je serijal otišao u znanstveno-fantastične vode sa Beyond Earthom, ovime se vratio u povijesne i zemaljske krajeve, a iako su kritičari bili veoma zadovoljni, igrači baš i nisu.



Gotovo pola godine nakon izlaska, izdavač 2K i Firaxis su pripremili demo verziju za PC igrače koju svi zainteresirani mogu preuzeti putem Steama. Demo funkcionira ovako - možete igrati s Kinom koju vodi Qin Shi Huang i započeti s izgradnjom svoje civilizacije do maksimalnih 60 poteza nakon čega demo završava. Ono što je također dostupno je cijeli tutorial, za one koji se prvi put susreću sa strateškim svijetom Civilizationa.



2K je još objavio kako je u sklopu rasprodaje "2K Publisher Sale" na Steamu do ponedjeljka moguće nabaviti Civilization VI po 20 posto nižoj cijeni ako mislite kupiti običnu verziju ili po 25 posto nižoj cijeni ako vas zanima Deluxe verzija koja uključuje sve sadašnje i buduće DLC-ove koji će za igru izaći. Za preuzimanje demo verzije zaputite se na Valveov servis, a ako se želite pomnije upoznati s onime što novi Civilization donosi posjetite službene stranice.