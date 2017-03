Civilization VI - izašla proljetna nadogradnja

Civilization VI je osvježen velikom proljetnom nadogradnjom, te novim DLC-om sa dvije nove moćne civilizacije

2K i Firaxis su objavili veliku proljetnu nadogradnju za hvaljenu strategiju Civilization VI. Čitava stvar je trenutno dostupna na PC-u, s tim da na Mac i Linux stiže uskoro, a krije čitav niz rebalansa mehanika, prilagodbi umjetne inteligencije i multiplayera, te niz ispravaka greški i bugova.

Uz veliku proljetnu nadogradnju stiže i DLC Persia and Macedon Civilization and Scenario Pack. Sam DLC krije novu civilizaciju, Perziju, koju predvodi Cyrus, te civilizaciju Macedon, koju predvodi Alexandar. Uz to, tu je i novi scenarij prikladnog naziva The Conquests of Alexander.

Sudeći po Firaxisu, Persia je savršena za igrače koji se pri razvoju carstva žele osloniti na moćnu ekonomiju i orijentirati se na nagle i neočekivane vojne udare. S druge strane, Makedonci su savršeni za sve koji žele poveći arsenal posebnih jedinica i taktika uz pomoć kojih je moguće uspostaviti kontrolu nad većim teritorijima od samog početka igre.