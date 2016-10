Civilization VI najprodavaniji na Steamu

Novo poglavlje serijala Civilization izlazi za par dana, no već je uz predbilježbe zablistao na prvom mjestu prodaje na Steamu

Do izlaska strategije Sid Meier’s Civilization VI nas dijele još tri dana, no to nije spriječilo fanove da se pripreme i na Steamu ugrabe svoju kopiju uz prigodne bonuse.

Spomenuti naslov je stoga dospio na prvo mjesto ljestvice najprodavanijih u proteklih tjedan dana, a slijedi ga svježe objavljeni Shadow Warrior 2 u kojem nas čekaju nove avanture majstora Wanga.

Na trećem mjestu se našlo bogatije izdanje novog poglavlja Civilizationa, dok je na četvrtom Mafia III iza koje se smjestio vječno prisutni Counter-Strike: Global Offensive.