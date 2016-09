Civilization VI - predstavljeni Grci

2K i Firaxis nastavljaju s predstavljanjem civilizacija i njihovih vođa koje će biti dostupne kada ova strateška igra izađe

Na službenom Youtube kanalu posvećenom Civilizationu VI pojavio se video u kojem je predstavljena Grčka i njen vođa Periklo. On je bio utjecajan državnik i general atenske vojske za vrijeme zlatnog doba Atene i bio je jedan od značajnijih ličnosti u povijesti te zemlje.



U njegovo doba iz Atene su proizašle neke od najznačajnijih kulturoloških znamenitosti za čovječanstvo, kao što su u to vrijeme bili aktivni poznati pisci, povjesničari, filozofi i liječnici. Nije dakle neobično zašto je razvojni tim Firaxis odabrao baš Perikla kao vođu Grka.



Druge značajke koje ova civilizacija ima jesu hopliti kao moćna vojna jedinica te mogućnost izgradnje akropole, utvrđenog naselja na povišenom terenu ili brežuljku.



Sid Meier's Civilization VI izlazi 21. listopada za PC, a do tada će sigurno biti još nekoliko videa koji prikazaju značajke igre. Ako želite biti u toku, bacite oko na spomenuti Youtube kanal.