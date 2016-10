Civilization VI video tutoriali

Šest video uradaka pružaju osnove za svježe igrače, kao i za veterane koji se moraju naviknuti na neke izmjene

Serijal Civilization sutra dobiva novo, šesto po redu izdanje, a ekipa Firaxisa je tim povodom odlučila objaviti niz video zapisa koji objašnjavaju osnove.

Konkretno, riječ je o uradcima How To Choose a Civilization, How To Take Your First Turns, How To Explore, How To Deal With Barbarians, How To Make Diplomacy Work i How To Get Help koji će pomoći novim igračima da se snađu, a i veteranima neće biti na odmet baciti oko na njih obzirom da novi nastavak uvodi neke promjene u odnosu na prethodnike.

Nećemo opisivati koje točno obzirom da je Civilization VI česta tema naših vijesti i najavu iz ljetnog dvobroja Buga možete pronaći u digitalnom obliku klikom ovdje.