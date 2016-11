CoD: Infinite Warfare – 20 minuta svemirskih zombija

Jeste li doista sumnjali da će ovogodišnji Call of Duty ostati bez kooperativne kampanje? Neće!

Iako iza ovogodišnjeg Call of Dutyja stoji Infinity Ward, igra neće ostati bez kooperativnog moda zombies. Infinity Ward sa svojim se Call of Duty: Infinite Warfareom po prvi puta okrenuo ovom spin-off modu i nazvao ga Zombies in Spaceland.

Ovogodišnji zombiji nešto su drugačiji od onih na koje smo navikli. Zombies in Spaceland donosi priču o četiri heroja preseljena u tematski park iz noćne more. Vizualni identitet ovog moda prilično je lagan, da ne velimo šaljiv, i čitava stvar djeluje kao dio neke druge, neozbiljnije igre, a ne Call of Dutyja kakvog poznajemo. Ovo nije loše, dapače, i vjerujemo kako će velike razlike između osnovne igre i ovog moda privući mnoge.

U 20-ak minuta dugom videu koji prilažemo ispod teksta možete vidjeti osnovne značajke moda Zombies in Spaceland, uz nezaobilazne komentare članova razvojnog tima. Uživajte.

Call of Duty: Infinite Warfare na tržište stiže 4. studenog i bit će dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Ako vas zanima kako izgleda osnovni dio igre, točnije – njegov multipayer – bacite oko na epizodu Bug TV-a u kojoj smo snimili kako nas gaze u nedavno održanom beta testiranju.