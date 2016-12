CoD: Infinite Warfare dobiva nove mape i kampanju za zombije

Activision je službeno najavio prvu ekspanzije ovogodišnjeg Call of Dutyja te potvrdio da će osim mapa donijeti novu priču o zombijima smještenu u devedesete

Ekipa iz Activisiona službeno je najavila Call of Duty: Infinite Warfare – Sabotage. Radi se o prvoj ekspanziji ovogodišnjeg Call of Dutyja koja će, po običaju, donijeti nove multiplayer mape i potpuno novu kampanju za zombije koja će nas prebaciti u devedesete godine prošlog stoljeća.

Zombies kampanja nazvana je Rave in the Redwoods i izgledat će znatno mračnije od kampanje Zombies in Spaceland koja je stigla s osnovnom igrom. Nova je kampanja inspirirana tinejdžerskim horor filmovima, a smještena je u ljetni kamp na kojem se održava rave zabava. Kampanja Rave in the Redwoods prikazana je pred kraj trailera koji prilažemo ispod.

Mapa Sabotage donosi četiri nove multiplayer mape. Radi se o mapama Noir, Neon, Renaissance i Dominion od kojih svaka donosi jedinstvene izazove i okruženja. Valja spomenuti da je mapa Dominion temeljena na mapi Afghan iz Modern Warfarea 2 s kojom dijeli tlocrt, no smještena je na Mars.

Call of Duty: Infinite Warfare – Sabotage na PlayStation 4 stiže već 31. siječnja iduće godine, dok će na ostale platforme stići otprilike mjesec dana kasnije. Cijena ekspanzije iznosi 14,99 eura, a uključena je u season pass koji na Steamu stoji 49,99 eura. Više informacija možete pronaći na službenom webu.