Codemasters prima prijave za testiranje nove igre serijala F1

Beta testiranje Codemastersove nadolazeće racing igre bit će dostupno na svim platformama, ali moći će mu pristupiti samo šačica odabranih

Codemasters će se još jednom okrenuti igraćoj zajednici kako bi testirao i fino podesio novu igru serijala F1. S tim na umu, počeo je primati prijave za pristup beta verziji koja će biti dostupna u neko doba ovog ožujka.

Ako i sami želite sudjelovati u beti svoju prijavu možete ostaviti na službenim web-stranicama no valja spomenuti kako će samo rijetkima ova prijava nešto donijeti. Naime, Codemasters je potvrdio da će pristup beti dobiti svega 300 igrača na svakoj platformi. Broj sudionika naknadno će se povećati, no to se neće dogoditi brzo.

„Razvojni tim već neko vrijeme radi na novom projektu i ne možemo dočekati dan kada ćemo vam pokazati novosti koje smo napravili.“ – stoji u službenoj objavi. „Prošle smo godine održali vrlo uspješan program testiranja kroz koji smo dobili vrijedne povratne informacije na temelju kojih smo mijenjali igru. Uzbuđeni smo što možemo najaviti da ćemo ove godine imati sličan program i pokrenuti ga još ranije.“

O novoj igri serijala F1 još uvijek se ne zna ništa i za pretpostaviti je da konkretne informacije nećemo dobiti mnogo prije početka beta testiranja.