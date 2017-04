Conan Exiles dobio još jednu nadogradnju

Funcom je za svoju survival igru pripremio još jednu nadogradnju, a ovog puta su ubacili novu tamnicu, oružje, oklope i neprijatelje

Razvojni tim Funcom objavio je da je svim vlasnicima njihove igre, Conan Exiles, za preuzimanje dostupna nova nadogradnja. Ona dolazi pod rednim brojem 24 i glavna promjena koju tim spominje je tamnica imena The Dregs.



Evo službenog opisa za novu nadogradnju: "Igrači moraju odraditi brutalan ritual prije nego što mogu otvoriti tajni ulaz u tamnicu i sići u njene mračne dubine. The Dregs pružaju brutalni izazov s novim beštijama protiv kojih se morate boriti i zagonetkama koje morate riješiti. Boss koji će vas dočekati na kraju je Abysmal Remnant - rezultat eksperimenta s crnom magijom koji je jako loše završio. Igrači se mogu dočepati novog oklopa, oružja, opreme i recepata kada ga ubiju."



Funcom je pripremio i video u kojem možete vidjeti sve nove sadržaje, a ako želite možete proučiti objavu na službenim stranicama. Conan Exiles je izašao posljednjeg dana u siječnju ove godine, a igra prema procjenama u Early Accessu ne bi trebala provesti više od 12 mjeseci. Igra zasad na Steamu ima podijeljene ocjene, a osim za PC igra će u trećem tromjesečju izaći najprije za Xbox One putem Preview Programa te par mjeseci nakon toga i za PS4.