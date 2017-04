Croteam izdao nadogradnju za Serious Sam VR

Hrvatski razvojni tim je nakon nekog vremena izdao nadogradnju za VR igru u kojoj je glavni junak naravno Serious Sam

Prva VR igra koju je Croteam izdao bila je Serious Sam VR: The Last Hope i ona je izašla putem Early Accessa sredinom listopada prošle godine. Nedavno je ovaj domaći razvojni tim izdao VR izdanja prve dvije igre u serijalu Serious Sam - First i Second Encounter - pa su neki igrači mislili da su možda zaboravili na tu svoju prvu igru za virtualne naglavne uređaje.



To na svu sreću nije slučaj, a dokaz je nova velika nadogradnja za The Last Hope. Tim joj je dodijelio ime Valtos i evo što ona donosi: četiri nove mape - The Swamp, Ancient Breeze, The Old Forest i Green Dream - čest novih neprijatelja, novi Swamp Hive boss i dva nova oružja. Za kraj se spominju razna poboljšanja i ispravci te bolja preciznost za osnovne projektile.



Serious Sam VR: The Last možete pronaći na Steamu i zaigrati ako imate HTC Vive ili Oculus Rift, a ispod teksta možete vidjeti što sve nova nadogradnja donosi. Sve ostale detalje možete potražiti na službenim stranicama.