Cuphead odgođen do iduće godine

Upečatljivi platformer Cuphead je odgođen do iduće godine. Tvorci igre poručuju da nisu spremni na kompromise

Iščekivani platformer Cuphead ipak ove godine neće izaći na PC-u i Xboxu One. Naime, tvorci igre iz razvojne kuće Studio MDHR su na službenim stranicama nedavno objavili da su igru primorani odgoditi do sredine 2017. godine. Tvorci igre su objasnili da su razmatrali smanjenje opsega projekta ne bi li ispoštovali obećani datum izlaska u 2016. godini, no da su naposlijetku zaključili da ipak žele zadržati izvornu viziju.

Cuphead je vizualno inspiriranim animiranim filmovima iz 1930-ih godina, a ekipa iz Studia MDHR poručuje da su igru namjeravali dovršiti točno 80 godina nakon 1936, no da će sada ipak proći 81 godina prije nego što čitava stvar stigne do ruku igrača.



Cuphead se do sada postavio kao jedan od zanimiljivijih indie platformera. Projekt je prvi puta predstavljen u sklopu sajma E3 2014 i to kao dio Microsoftove konferencije za tisak, te se uvelike istaknuo među ostalim platformerima i to prvenstveno zahvaljujući vrlo upečatljivom vizualnom stilu. Posebna pažnja u igri je posvećena gameplay elementima, dok je priča svedena na minimalnu razinu. U ulozi titularnog Cupheada je jedini cilj vratiti dug vragu, i to savladavanjem povećeg broja opasnih bossova.