Dark Souls III dobiva veću zakrpu prije DLC-a

Par dana prije izlaska prvog od dva proširenja za ovaj popularni RPG From Software će izdati malo veću zakrpu

Sljedećeg utorka izlazi prvi DLC za Dark Souls III, Ashes of Ariandel. Kao pripremu je From Software izradio zakrpu koja će, između ostalog, promijeniti poise oko kojeg se igrači žale otkad je igra izašla.



Razvojni tim nije detaljno opisao kako će redizajnirani sustav funkcionirati, već je u popis promjena stavio "prilagođene sve vrijednosti za poise; poise sada ima više utjecaja za teže oružje i oklope". Znači li da će ta statistika nakon zakrpe imati nekog efekta kod borbe ili ne preostaje za vidjeti.



Od ostalih promjena From spominje poboljšane animacije za određene kategorije oružja, ispravke bugova i balansiranje nekih itema u igri. Zakrpa pod brojem 1.08 će izaći za PC, PlayStation 4 i Xbox One ovog petka kada će i serveri za online igranje biti ugašeni radi održavanja. Ashes of Ariandel izlazi 25. listopada, a kako će izgledati novi 3v3 PvP mod možete vidjeti ispod teksta.