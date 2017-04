Dark Souls III: The Fire Fades Edition u prodaji

Ukoliko do sada niste nabavili Dark Souls III, a imali ste namjeru, pruža vam se prilika ugrabiti ga u posebnom pakiranju zajedno s oba DLC-a

Bandai Namco Entertainment Europe je u europske dućane jučer isporučio Dark Souls III: The Fire Fades Edition u verzijama za PS4, Xbox One i PC, dok se na američkom tržištu našlo samo pakiranje za konzole.

Dark Souls III: The Fire Fades Edition sadrži originalnu igru, te naknadno objavljene dodatke Ashes of Ariandel i The Ringed City čime predstavlja idealnu kompilaciju za igrače koji do sada nisu zaigrali ovaj akcijski RPG.

Ukratko ćemo ponoviti kako je igrivost Dark Soulsa III, kao uostalom i čitavog serijala prilično teška i zahtijeva od igrača prilagodbu stila borbe ovisno o protivnicima uz mnogo umiranja i opetovanih pokušaja.

Dark Souls III je prema ranijim najavama posljednje poglavlje serijala i netom po izlasku je postao najbrže prodavana igra Bandai Namca, a The Fire Fades Edition je moguće nabaviti po cijeni od 59,99 eura u verzijama za konzole, odnosno 49,99 za PC.