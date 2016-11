Darkest Dungeon dogurao do milijuna

Red Hook Studiosov odlični turn-based roguelike RPG probio je granicu od milijun prodanih kopija, stiže službena podrška za modove

Priča o Red Hook Studiosu i njegovom turn-based roguelike RPG-u Darkest Dungeon kao da je prepisana iz bajke namijenjene nezavisnim razvojnim timovima. Naime, nakon što je kroz Kickstarter kampanju osigurao sredstva za razvoj, Red Hook je uspio prodati milijun kopija Darkest Dungeona.

Valja spomenuti da je 94% prodanih primjeraka stiglo sa Steama, iako je igra dostupna na PSN-u, GoG-u, Humbleu i ostalim servisima za digitalnu distribuciju igara.

Centralna tema novog DLC-a The Crimson Court bit će vampiri.

Izniman je ovo uspjeh za igru koja pripada žanru u kojem ovakav uspjeh gotovo isključivo ostvaruju veliki razvojni timovi koji iza sebe imaju još veće izdavače, a posebno je impresivan kad u obzir uzmemo iznimnu prođu koju je igra ostvarila kod kritike i igrača. Primjerice, na Steamu je dosad objavljeno više od 16.000 korisničkih recenzija od čega je 85% preporuka.

Zbog velikog uspjeha Darkest Dungeona Red Hook Studios već razmišlja o budućim projektima, među kojima je potpuno nova igra. Ipak, to ne znači da Darkest Dungeon ostaje bez podrške. Pače, već početkom iduće godine ova će igra dobiti prvo proširenje naziva The Crimson Court, dok će otprilike u to vrijeme stići i službena podrška za modifikacije. Više informacija potražite na službenom blogu.