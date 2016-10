Datum izlaska Syberie 3 pomaknut u sljedeću godinu

Ljubitelji serijala avantura Syberia nastavak čekaju već jako dugo, a prema novim informacijama iz Microidsa morat će čekati par mjeseci duže

Krajem svibnja ove godine stigla je vijest koja je razveselila igrače koji su zavoljeli misteriozan svijet Benoita Sokala imena Syberia. Konačno je propisno najavljen treći nastavak i određen mu datum izlaska koji je glasio 1. prosinca. Nažalost, to više nije slučaj - razvojni tim Microids odlučio ga je pomaknuti za par mjeseci.



"Naravno da sam razočaran što je Syberia 3 odgođena. Mi bismo htjeli da imamo mogućnost izdavanja igre čim napišemo priču, no istovremeno osjećam olakšanje zbog odluke Microidsa da odgodi izlazak igre jer je nužno da igrači dobiju najbolje moguće iskustvo. Odlučili smo u igru dodati još filmića, kao i više opcionalnih dijelova priče te glasove likova na nekoliko novih jezika. Sve to je timu dalo poveliku količinu posla", rekao je tvorac Benoit Sokal.



U trećem nastavku junakinja Kate Walker ostavljena je na obali ne u baš najboljem stanju, a spašavaju je članovi plemena Youkol koji paze na svoje snježne nojeve tijekom migracije. Nakon što zaglave u gradu Valsembor kao zatvorenici, morat će ujediniti snage kako bi nastavili svoje putovanje, riješili se neprijatelja i nepredvidivih izazova.



Syberia 3 će izaći najkasnije do travnja 2017. godine za PC, Xbox One i PlayStation 4, ako ne bude opet došlo do odgode. Do tada možete na Youtubeu pogledati sve video uratke u kojima je razvojni tim prikazao igru i posjetiti stranice na Steamu za nešto više informacija.