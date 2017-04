Dead Cells najprije u Early Access programu

Nova zanimljiva akcijska igra koju razvojni tim Motion Twin opisuje kao RogueVania najprije će biti dostupna putem Early Accessa

Nezavisni razvojni tim iz Francuske, Motion Twin, prije nekoliko mjeseci je najavio svoju prvu igru koja nije za mobilne uređaje imena Dead Cells. Stranica na Steamu aktivna je već neko vrijeme, a sada su objavili kako će upravo na Valveovom servisu igra najprije izaći u Early Access obliku.



Svoju su igru opisali kao RogueVania, a evo što oni smatraju da to znači: "Prijetnja permadeathom koja je balansirana darežljivim sustavom nadogradnji, uz uzbudljivo istraživanje skrivenih područja i alternativnih puteva kako biste napredovali kroz dvorac, a za kraj smo ubacili i malo proceduralne generacije da morate paziti što radite."



Glavni lik u igri je masa zelenih, svjesnih stanica koje su zarobljene na otoku koji se stalno mijenja. Jedini način da pokušaju pobjeći je da zaposjednu truplo i istraže taj zatvor u kojem su se našle. Ono što razvojni tim posebno ističe, je da smrt nije kraj, već nova prilika za otključavanje moći, istraživanje i prikupljanje itema.



Kako se radi o Early Access igri, verzija koja će izaći 10. svibnja imat će približno 30 do 40 posto sadržaja konačne verzije, a kako će sve to otprilike izgledati možete vidjeti ispod teksta. Zasad još nije objavljena cijena po kojoj će se igra prodavati, ali možete posjetiti Steam stranicu na kojoj ima nešto više detalja.