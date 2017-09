Destiny 2 premašio milijun igrača

Destiny 2 je uspješno premašio milijun prodanih primjeraka, a servere je zagušilo više od 1,2 milijuna istovremenih igrača

Razvojni studio Bungie je putem Twittera izvijestio da je MMOFPS Destiny 2 nedavno zabilježio impresivnu brojku od 1,2 milijuna istovremenih igrača. Radi se o vlasnicima Xbox One i PlayStation 4 izdanja Destinya 2. Zbog ogromnog broja istovremenih korisnika u Bungieu su otkrili da su servere Destinya 2 odlučili zaštititi uvođenjem redova čekanja, što zapravo znači da su pojedini igrači bili primorani sačekati prije spajanja na željeni server.

Tvorci igre očekuju da će broj igrača Destinya 2 nastaviti sa rastom i u idućem mjesecu, kada izlazi iščekivano PC izdanje igre. Trenutno se nagađa da je Destiny 2 u samo dva dana nakon izlaska premašio milijun prodanih primjeraka na PlayStationu 4 i Xboxu One, a u Bungieu i Activisionu se nadaju podjednakom uspjehu i na PC-u.

Destiny 2 je na PlayStationu 4 i Xboxu One izašao 6. rujna, a na PC-u izlazi 24. listopada. Vrijedi napomenuti da će Destiny 2 na PC-u biti dostupan kroz Blizzardov online servis Battle.net, i to kao prvi naslov iza kojeg ne stoje tvorci Starcrafta, Diabla i Warcrafta.