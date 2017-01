Deus Ex: Mankind Divided – preorder bonusi dostupni svima

Sadržaji u kojima su dosad uživali samo igrači koji su Mankind Divided kupili kroz prednarudžbe, sada će zabaviti sve vlasnike igre

Procijenivši da je od izlaska igre prošlo dovoljno vremena da se ekipa koja ju je kupila kroz prednarudžbe neće ljuditi, Square Enix odlučio je sve pre-order bonuse otključati svim vlasnicima Deus Ex: Mankind Divideda. Ovo znači da vlasnici igre na svim platformama odsad mogu besplatno uživati u Covert Agent Pack DLC-u.

Covert Agent Pack donosi dodatnu misiju nazvanu Desperate Measures te dodatne skinove za protagonista Adama Jensena i njegovo oružje, a tu je i nešto novih consumablesa. Ova će nadogradnja biti automatski instalirana na PC-ju, dok će je igrači na konzolama morati preuzeti s PSN-a ili Xbox Storea.

Kad je već krenuo dijeliti sadržaje, Square Enix nije se zadržao samo na Mankind Dividedu. Naime, svim zainteresiranim fanovima serijala Deus Ex izdavač je omogućio besplatno preuzimanje stripova Deus Ex: Hard Line i The Dawning Darkness te digitalne knjižice s konceptualnim crtežima. Informacije su ovdje.

Na koncu, spomenut ćemo i da su Android verzije Square Enixovih igara Hitman Go, Lara Croft Go i Deus Ex Go dostupne za popularnu cijenu od nula kuna na Amazon Undergroundu.