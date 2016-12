Diablo slavi 20. rođendan

Igra kakvu svijet do tada nije vidio je objavljena davnog 31. prosinca 1996. i odmah postala legenda

Za dva dana ćemo obilježiti dvadeseti rođendan velikog Diabla, akcijskog RPG-a koji je mnogima ostao u dragom sjećanju. 31. prosinca 1996. tadašnji Blizzard North je svijetu predstavio neviđeno zabavan naslov koji je odmah stekao masu fanova.

Developeri su kasnije čitavu stvar pretvorili u franšizu koja je i danas popularna, te svako malo pišemo o novostima iz svijeta Diabla III koji za tjedan dana ulazi u devetu sezonu.

Kako bi prigodno proslavili ovu okruglu obljetnicu, Blizzardovci su u svojim naslovima Diablo III, Heroes of the Storm, Hearthstone, Overwatch, StarCraft II i World of Warcraft organizirali posebne događaje i natjecanja uz prigodne nagrade.

Što u kojem od spomenutih možete očekivati pročitajte ovdje uz napomenu kako će u igrama biti dostupni određeno vrijeme.