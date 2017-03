DICE priprema četiri nova oružja za Battlefield 1

Nakon što je nešto novog oružja uključio u ekspanziju They Shall Not Pass, DICE priprema neke novosti za osnovnu igru

Ekipa iz DICE-a potvrdila je kako će u Battlefield 1 uskoro uključiti četiri nova oružja kojima će pristup dobiti svi igrači, neovisno o tome jesu li kupili prvu ekspanziju ili Premium Pass. Po jedno oružje dobit će svaka od četiri osnovne klase, no valja biti pošten i reći kako se ne radi o potpuno novim nego novim varijantama postojećih oružja. Iako u samoj najavi konkretne informacije nije želio otkrivati, zahvaljujući osvježenju CTE servera znamo o čemu se točno radi. Klasa Assault dobit će Hellriegel 1915 Defensive koji stiže sa spremnikom u koji stane 120 metaka i bipodom. Ova je varijanta Hellreigela, kao što joj ime govori, namijenjena korištenju u obrambenim zadacima i najpogodnija je za korištenje iza zaklona. Klasa Medic dobiva Selbstlader 1906 Sniper koja jednom od popularnijih oružja za ovu klasu donosi još veći domet i oslonce za veću preciznost, dok klasas Support dobiva Huot Automatic Optical, varijantu postojećeg oružja s poboljšanim ciljnikom i foregripom za bolju kontrolu pri korištenju. Na koncu, klasa Sniper dobiva Martini-Henry Sniper koja u svemu poboljšava originalnu pušku čineći je pogodnijom za korištenje na većim udaljenostima. Vrijedi spomenuti kako se ova oružja, poput onih koja su stigla s ekspanzijom They Shall Not Pass, otključavaju rješavanjem izazova i zadataka, pa neiskorišteni warbondsi i dalje mogu sakupljati prašinu.