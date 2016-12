Dishonored 2 dobio još jednu zakrpu

Nakon nekoliko dana testiranja PC verzija druge igre u svijetu Dishonoreda službeno je dobila novu zakrpu

Iako je Dishonored 2 dobio veoma dobre ocjene od kritičara, igra od izlaska ima problema s performansama. Većina ih se javlja na računalima, ali ni konzolaške verzije nisu bile baš sjajne. Arkane Studios je do sada izdao dvije povelike zakrpe, a sada je stigla treća, ona pod brojem 1.3.



Nova zakrpa donosi "opća poboljšanja performansi i optimizacije", a uz to dodaje neke nove opcije, poboljšava funkcionalnost miša i dodaje podršku za one koji koriste više monitora. Uz to riješeni su i neki bugovi, a Arkane ovime nastavlja s dovođenjem PC porta u stanje u kojem je trebao izaći.



Cijeli popis promjena možete pročitati ovdje, a ako želite vidjeti kako ova igra izgleda u pokretu, prošlog smo mjeseca snimili video s prelaskom prve misije. Više detalja o Dishonoredu 2 pročitajte na službenim stranicama, a ako želite vidjeti što igrači imaju za reći uvijek možete pročitati recenzije na Steamu.