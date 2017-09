Divinity: Original Sin 2 premašio 600 tisuća prodanih primjeraka

Divinity: Original Sin 2 je u manje od dva tjedna nakon izlaska premašio respektabilnu brojku od 600 tisuća prodanih primjeraka

Osnivač studija Larian Swen Vincke je potvrdio da je nedavno objavljeni RPG Divinity: Original Sin 2 nedavno premašio 600 tisuća prodanih primjeraka. Sudeći po tvorcima igre, očekivali su da će do Božića premašiti pola milijuna primjeraka, a taj cilj i sva očekivanja su premašili u manje od dva tjedna nakon što je Original Sin 2 pušten u prodaju. Usporedbe radi, Swen Vincke je otkrio da je prvi Divinity: Original Sin premašio 500 tisuća prodanih primjeraka tek tri mjeseca nakon izlaska.

Nezavisna razvojna kuća Larian Studios i Divinity: Original Sin 2 su zahvaljujući vrlo dobrim prodajnim rezultatima uspješno zasjeli i na ljestvicu najigranijih naslova na Steamu. Sudeći po dosadašnjim podacima, Original Sin 2 je u jednom trenutku zaigralo više od 90 tisuća igrača u isto vrijeme, što je samu igru svrstalo među najuspješnije do sada objavljene RPG-ove na Steamu.



Divinity: Original Sin 2 je klasični RPG sa posebnim naglaskom na kooperativnu igru. Punu kampanju je tako moguće zaigrati sa tri suigrača, te ili surađivati pri prohodu ili pokušavati jedan drugome zagorčati život u što većoj mjeri. Uz to, tu je i kompetitivni multiplayer, odnosno arena mod u kojemu se natječu dvije ekipe. Razvoj projekta je financiran kroz crowdfunding kampanju kroz koju je skupljeno više od 2 milijuna dolara.