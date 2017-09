Dontnodov Vampyr odgođen do iduće godine

Tvorci popularne tinejdžerske avanture Life is Strange odlučili su svoj novi, puno krvaviji i mračniji projekt odgoditi za približno pola godine

Dontnod Entertainment se nakon mlako prihvaćene akcijske igre Remember Me puno više usrećio s avanturom Life is Strange, a nakon toga su opet odlučili krenuti u novom smjeru i pozabaviti se početkom 20. stoljeća u Engleskoj gdje haraju razne epidemije i uz to još i hodaju vampiri.



Ta nova akcijska igra s elementima RPG-a, imena Vampyr, trebala je izaći u studenome ove godine, no razvojni tim je sada objavio kako su teškog srca odlučili pomaknuti datum izlaska u proljeće 2018. godine.



"Uvijek je teško kad morate odgoditi izlazak projekta koji vam je drag. Ipak, smatramo kako izdavanje igre do nekog datuma nikad ne bi trebalo ugroziti njenu kvalitetu. Prije nekoliko tjedana smo još uvijek bili uvjereni kako ćemo Vampyr moći izdati ove godine. Nažalost, pojavio se tehnički problem kojeg smo uspjeli riješiti, no koji je poremetio raspored završetka razvoja igre", rekao je predsjednik studija Oskar Guillbert.



Ova odgoda timu omogućava da se bez previše pritiska pozabave poliranjem i balansiranjem igre za što smatraju da je veoma bitno kod tako opsežnog i ambicioznog projekta. Vampyr je u izradi za PC, Xbox One i PlayStation 4, a sve što je tim o ovom svijetu do sada podijelio možete pronaći na službenim stranicama.