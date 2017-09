Doom stiže na Nintendo Switch

Doom će izaći na Nintendu Switch. Uspješni FPS bi na Nintendovoj konzoli trebao izaći prije kraja godine

Tokom današnje Nintendo Direct prezentacije je najavljeno da će prošlogodišnji Doom izaći na Nintendu Switch. Najnoviji nastavak legendarnog FPS serijala je do sada izašao na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One na hvalu publike i kritike, a novonajavljeno izdanje za Switch se pokazalo kao poprilično iznenađenje prvenstveno zbog obilja nasilja koje je zaštitni znak serijala ali ne nešto što često viđamo na Nintendovim platformama.

Doom bi na Switchu trebao izaći prije kraja godine, u vrijeme božićnih blagdana, a dodatni detalji tek slijede. Trenutno je potvrđeno da Switch izdanje Dooma uključivati multiplayer mod, a nagađa se da će Bethesda i id Software samoj igri priključiti sve do sada objavljene DLC-ove. Iako ništa nije sigurno, moguće je da će kampanja Dooma na Nintendu Switch uključivati dodatne sadržaje koji neće biti dostupni na PC-u i ostalim konzolama.