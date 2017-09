Dostupan demo za Forzu Motorsport 7

Svi ljubitelji automobila i utrkivanja mogu preuzeti besplatan demo i sjesti za virtualne volane na PC-u i Xboxu One

Forza Motorsport 7 samo što nije izašla, pa je Microsoft odlučio da bi bilo dobro izdati demo verziju da igrači mogu vidjeti što će ih točno dočekati kada uskoče u tu novu trkaću igru iza koje stoji Turn 10 Studios. Demo je dostupan od danas za Xbox One i Windows 10, a sastoji se tek od malog dijela kojeg će donijeti puno iskustvo.



Oni koji preuzmu ovu verziju igre tešku čak 22,5 gigabajta čekaju tri različita vozačka iskustva - pista u Dubaiju, Mugello u Italiji i Nürburgring Grand Prix u Njemačkoj, kao i nekoliko automobila. Uz izdavanje demo verzije, Microsoft je pripremio i trailer za konačnu verziju igre kojeg možete pogledati ispod teksta.



Forza Motorsport 7 izlazi 3. listopada za PC i Xbox One, dok će verzija za Xbox One X biti dostupna od 7. studenog. Oni koji su odradili predbilježbe dobit će pristup igri pet dana ranije, odnosno 29. rujna. Puna verzija igre imat će više od 700 različitih automobila, više od 30 okruženja s dinamičkim promjenama vremena uz glasove raznih profesionalnih vozača i TV ličnosti.



Demo možete pronaći ovdje, kao i sistemske zahtjeve, dok ćete sve ostale detalje o igri pronaći na službenim stranicama koje je Turn 10 pripremio.