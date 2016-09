Dostupan novi DLC za Blood Bowl 2

Razvojni tim Cyanide Studios pripremio je pet DLC za svoju sportsku strategiju koju igrači mogu igrati od prošle godine

Nastavak na originalni Blood Bowl, kombinaciju američkog nogometa i fantazijskog, brutalnog svijeta Warhammera, izašao je krajem rujna prošle godine. Razvojni tim Cyanide Studios do sada je izdao četiri proširenja u obliku novih rasa s kojima možete igrati, a jučer je na red došao peti.



Imena Necromantic, novi tim na svojoj strani ima krvoločne vukodlake. Cyanide kaže kako su oni veoma svestrani, no protivnički igrači će imati najviše problema upravo sa spomenutim beštijama. Oni su glavni u napadu i sa svojim "psihopatskim bijesom" i kandžama uništavaju oklope drugog tima na terenu. Njihov nedostatak je to što su skupi, pa treneri koji odaberu Necromantice moraju igrati pažljivo.



DLC je dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a za računalnu verziju igre osim 15 posto popusta na samo proširenje, svi oni koji je kupe za vrijeme Focus Home rasprodaje dobit će Nurgle proširenje besplatno kada postane dostupno. Više detalja o tome potražite na Steam stranici Blood Bowla 2.