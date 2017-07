Dostupan prvi DLC za Little Nightmares

Tarsier Studios je za svoju avanturu s elementima horora i platformera zamislio ekspanziju u tri dijela, a od danas je dostupan prvi

Little Nightmares je igra koja je ugodno iznenadila mnoge igrače i kritičare kada je izašla krajem travnja ove godine. Avantura u glavnoj ulozi ima djevojčicu Six koja mora pobjeći s misterioznog plovila imena The Maw i želi da se igrači suoče s raznim fobijama, zbog čega se igri još pripisuje žanr horora.



Iako im to nužno nije bilo u planu odmah, razvojni tim Tarsier Studios odlučio je kako bi mogli ispričati još nekoliko priča, pa su najavili The Secrets of the Maw Expansion Pack. On je podijeljen u tri dijela, a prvi DLC imena The Depths prati dječaka imena Kid koji će nastojati preživjeti u uglavnom vodom ispunjenom području gdje živi The Granny.



The Depths je dostupan za PC, Xbox One i PS4 u sklopu samog Expansion Packa koji se prodaje po cijeni od 9,99 eura ili ga možete kupiti zasebno po cijeni od 3,99 eura. Zasad su ocjene na Steamu uglavnom pozitivne, ako vam je to bitno, a ako želite saznati više o igri možete proučiti službene stranice ili pročitati recenziju na Games Masteru.