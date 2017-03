Dropshot mod stigao u Rocket League

Psyonix je objavio kako je besplatna nadogradnja koju su najavili početkom mjeseca dostupna za preuzimanje na računalima i konzolama

Jedna od popularnijih kompetitivnih igara koja spaja sportski i trkaći žanr, Rocket League, dobila je novu nadogradnju imena Dropshot u kojoj je glavna promjena istoimeni mod. Osim novog moda Psyonix je pripremio i neke druge sadržaje.



Za početak, ova nadogradnja obilježava kraj treće i početak četvrte kompetitivne sezone s promjenama koje je razvojni tim detaljno opisao ovdje. Zatim je ubačena "Live Now" opcija koja u glavnom izborniku igrače obavještava o službenim streamovima, poboljšano upravljanje kamerom za one koji koriste Spectator mod, Turbo Crate s tematikom brzine koji sadrži jedinstveni Battle-Car Endo i druge kozmetičke dodatke te šest novih Achievementa.



Dropshot je dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One, pa ako posjedujete igru nadogradnja će vam se automatski preuzeti. Psyonix je prije desetak dana objavio trailer kojeg možete vidjeti ispod teksta, a sve drugo vezano uz nadogradnju možete pronaći na službenim stranicama.