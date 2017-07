Druga ekspanzija za Nioh izlazi krajem mjeseca

Odlično ocijenjen RPG za kojeg je zaslužan razvojni tim Team Ninja za nešto više od dva tjedna bit će proširen još jednom ekspanzijom

RPG sa Samurajem u glavnoj ulozi, Nioh, izašao je početkom veljače ove godine ekskluzivno za PlayStation 4. Mnogi su igru asocirali sa serijalom Dark Souls, no bila je dovoljno drugačija da opet oduševi kritičare i igrače. Do sada je Nioh dobio jednu ekspanziju, a na službenom PlayStationovom blogu pojavile su se informacije o novoj.



Druga ekspanzija zove se Defiant Honor i radnja se odvija u snježnom dvorcu u Osaki za kojeg je tim rekao kako je bio najveći dovrac u eri Sengoku i koji je bio uvjerljivo najbolje utvrđen. Osim nove lokacije, ova će ekspanzija ubaciti nova oružja, oklope, neprijatelje, magije i sporedne misije, a za kraj je tim spomenuo i nove težine.



Nioh je već sada poznat po tome da, kao i one igre s kojima se uspoređuje, predstavlja solidan izazov, pa će biti zanimljivo vidjeti na što razvojni tim točno planira s novim težinama. Defiant Honor izlazi 25. srpnja i prodavat će se po cijeni od 9,99 eura, a kao i osnovna igra bit će dostupan samo za PS4 i PS4 Pro. Ako vas zanima nešto više o igri možete proučiti službene stranice, a što su točno kritičari imali za reći možete saznati ovdje.