Druga odgoda za Sniper: Ghost Warrior 3

Sniper: Ghost Warrior 3 je nakon poslijednje faze beta testiranja odgođen do 25. travnja zbog implementacije dodatnih sadržaja

Razvojna kuća CI Games je potvrdila da je Sniper: Ghost Warrior 3 ponovno odgođen. Novi datum izlaska igre na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One je 25. travanj. Sudeći po najavi, do odluke o odgodi je došlo nakon obrade informacija skupljenih tokom poslijednje faze beta testiranja.



Marek Tyminski iz CI Gamesa je poručio da nisu olako došli do odluke o novoj odgodi, ali da su uvjereni da će im dodatno vrijeme razvoja dati priliku da uvelike ispoliraju završni proizvod.



Sniper: Ghost Warrior 3 je do sada trebao izaći 4. travnja. Sam projekt predstavlja odmak od prethodnih nastavaka serijala, i to utoliko što se ovoga puta može voditi kao punokrvni open-world naslov. Uz to, sama igra uključuje potpuno novi multiplayer mod.