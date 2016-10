Dungeon Keeper besplatan na PC-ju

U sklopu svoje promocije On the House Electronic Arts je igračima ponudio besplatnu kopiju kultnog klasika Dungeon Keeper

Kultni klasik Dungeon Keeper odnedavno možete preuzeti potpuno besplatno, budući da ga je Electronic Arts uvrstio u ponudu u sklopu svoje promocije On The House. Igra je inače dostupna po cijeni od 4,99 eura, pa ovo predstavlja solidnu priliku da uštedite i nakratko se vratite u prošlost.

Vrijedi spomenuti da se radi o „onom dobrom“ Dungeon Keeperu iza kojeg stoji Peter Molyneuxov Bullfrog, a koji je na tržište stigao 1997. godine. Dungeon Keeper zamijenio je Nox, igru koja je na On The House stigla u svibnju ove godine. Još uvijek je nepoznato koliko će igra dugo biti dostupna, pa je najbolje da je za svoj račun vežete odmah – možete to učiniti ovdje.

Podsjetimo, Dungeon Keeper univerzalno je dobro prihvaćen od strane igrača i kritičara. Svojim (tada) jedinstvenim konceptom i zabavnim gameplayem prouzročio je mnoge besane noći, te u većini recenzija velikih publikacija zaradio ocjenu 9 ili više. Igra danas predstavlja jednu od onih koje svaki hardcore igrač mora zaigrati.