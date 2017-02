EA ima visoka očekivanja od Mass Effect: Andromede

Ovaj veliki izdavač objavio je kako očekuje oko tri milijuna prodanih primjeraka u prvih tjedan dana nakon izlaska novog Mass Effecta

EA je jučer malo raspravljao o financijama za treći kvartal u kojima su otkrili impresivne podatke o Battlefieldu 1. Osim toga, pričali su i o novoj igri u popularnom znanstveno-fantastičnom serijalu Mass Effect. Investitori su pitali kako EA smatra da će se prodaja odvijati budući da Andromeda izlazi netom prije kraja četvrtog fiskalnog kvartala.



Jedan od zaposlenika, Blake Jorgensen, imao je odgovor na to pitanje i rekao kako će prodaja u četvrtom kvartalu obuhvatiti između 30 i 50 posto ukupne prodaje. Mass Effect 3 se prodao u šest milijuna kopija, pa Jorgensen smatra da će se do kraja kvartala Andromeda prodati u 3 milijuna primjeraka.



Mass Effect: Andromeda izlazi 23. ožujka za PC, Xbox One i PlayStation 4, a BioWare je nedavno objavio novi trailer u kojem su se usmjerili na priču. Ljubitelji originalne trilogije su podijeljeni - ima onih koji se vesele novoj igri, dok su drugi skeptični. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati za manje od dva mjeseca, a ako želite vidjeti sve što je razvojni tim do sada objavio o igri zaputite se na službene stranice.