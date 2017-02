Elder Scrolls Online dobio Homestead DLC

Prva veća nadogradnja Elder Scrolls Onlinea u 2017. godini dolazi sa mogućnošću kupnje vlastite kuće u Tamrielu

Zenimaxov MMORPG Elder Scrolls Online je na PC-u i Macu nedavno osvježen sa prvim većim DLC-om planiranim za 2017. godinu. Novi sadržaji stižu kroz besplatnu nadogradnju Homestead u kojoj je glavni novitet mogućnost kupnje stanova, kuća, farmi, vila, pa čak i otoka u Tamrielu.

Nekretnine u ESO-u je moguće platiti putem virtualnog zlata ili stvarnim valutama kroz mikrotransakcijski dućan, a potom ih je moguće uređivati po vlastitom ukusu i to sa više od 2000 različitih komada namještaja, knjiga, bačvi i drugih kućnih ukrasa.



Homestead isprva nudi nešto manje od 40 različitih domova, inspiriranih nastambama svih 10 igrivih rasa. Jedini preduvjet za kupovinu vlastitog doma je završavanje kraće uvodne misije, putem koje se ujedno moguće upoznati sa novim značajkama.

Nadogradnja Homestead je trenutno dostupna isključivo na PC-u i Macu. Naravno, izaći će i na PlayStationu 4 i Xboxu One, no tek 21. veljače.