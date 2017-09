EVE: Valkyrie prestaje biti VR ekskluziva

EVE: Valkyrie je predstavljen kao jedan od naimpresivnijih naslova za VR headsete. Tvorci igre su poručili da će ga uskoro otvoriti za sve

CCP Games je najavio da će space-sim EVE: Valkyrie uskoro moći zaigrati svi vlasnici PC-a i PlayStationa 4, a ne samo vlasnici VR headseta. Tvorci igre su procijenili da, iako impresivni, VR headseti još uvijek nisu došli do razine gdje bi ih mogli prihvatiti igrači nešto plićih džepova, te su stoga odlučili objaviti standardno izdanje igre.



EVE: Valkyrie na PC-u i PlayStationu 4 izlazi 26. rujna i to nakon što je čak 16 mjeseci bio dostupan isključivo kao VR ekskluzivan naslov. Dizajner Andrew Willans objašnjava da je EVE: Valkyrie prvenstveno zamišljen kao multiplayer naslov, te da im je sa objavom novog izdanja igre cilj privući još veći broj igrača, te nastaviti razvoj multiplayer komponenti igre. Budući planovi uključuju posebne alate za streaming, mogućnost za privatne sukobe, te novi spectator sustav.

Većina prilagodbi novog izdanja Eve: Valkyrie se zapravo odnosi na preinake korisničkog sučelja i izbornike. Uz to, kokpiti brodova će proći kroz temeljite preinake za 2D prikaz, a u planu je i redizajn ikona i drugih elemenata grafičkog sučelja.