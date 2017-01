Evo zašto je otkazana Exalted March ekspanzija Dragon Agea 2

Ako ste pomislili da je ekspanzija otkazana zbog kritika igraće zajednice, u krivu ste – za otkazivanje kriv je Inquisition

Kad je BioWare 2012. godine najavio Dragon Age: Inquisition malo je tko znao da rođenje novog nastavka ujedno znači i smrt ekspanzije Dragon Agea 2. Naime, spomenuta je igra prema BioWareovim planovima prije nastavka trebala dobiti proširenje imena Exalted March.

Budući da je Dragon Age 2 na glasu kao loš nastavak, iako prodajni rezultati i ocjene kritičara tako ne govore – naime, DA2 prodavao se bolje od originala – mnogi su pomislili kako upravo to stoji iza otkazivanja Exalted Marcha. Ipak, sudeći prema riječima Mikea Laidlawa, to nije slučaj.

Dragon Age 2 opisivali smo u Bugu 221, a iako nas nije oduševio kao Origins, zaradio je više nego dobrih 89%.

„Lako je pretpostaviti da smo Exalted March DLC otkazali zbog reakcija na Dragon Age 2, no to nije bilo tako. Otkazali smo ga kako bismo se prebacili na Frostbite.“– objasnio je Laidlaw na svom Twitteru. „Pokušali smo Exalted March i tranziciju na Frostbite istovremeno, no da smo tako nastavili obje bi stvari patile. Izvršni producent Mark Darrah zbog toga je odlučio zaustaviti razvoj ekspanzije i maksimalno se posvetiti onome što je postalo Dragon Age: Inquisition.“

Iako ekspanzija Exalted March nije dogurala daleko od konceptualne faze, Laidlaw je otkrio nekoliko informacija o tome što bi donijela. DLC bi se fokusirao na Red Lyrium iz Dragon Agea 2 te odnose Chantryja i Qunarija koji su krenuli u pohod na Free Marches.