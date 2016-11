Far Cry 3: Blood Dragon idući besplatan Ubisoftov naslov

Pretposlijednji naslov Ubisoftove promotivne akcije Ubi30 je hvaljeni retro-futuristički FPS Far Cry 3: Blood Dragon

Ubisoft je potvrdio da će Far Cry 3: Blood Dragon idućeg tjedna biti moguće besplatno preuzeti na PC-u. Naravno, radi se o nastavku promotivne akcije Ubi30, putem koje se obilježava 30. obljetnica poznate izdavačke kuće. Far Cry 3: Blood Dragon će na PC-u biti moguće besplatno preuzeti od 9. studenog, pa do kraja mjeseca.



Kao i prethodni naslovi, i Blood Dragon će biti dostupan na stranicama Ubi30, na kojima je ujedno moguće registirati i UPlay korisnički račun. Vrijedi napomenuti da je još uvijek moguće preuzeti besplatan primjerak Beyond Good & Evila, a u Ubisoftu su do sada poklonili prilično raznolik spektar igara, od jurilice The Crew, preko platformera Rayman Origins, pa sve do kultnog Splinter Cella. Nakon Blood Dragona, na red dolazi još jedan besplatan naslov o kojem detalji tek slijede.

Far Cry 3: Blood Dragon je objavljen 2013. godine, kao samostojeća ekspanzija za Far Cry 3. Radnja je smještena u alternativnu 2007. godinu, u retro-futuristički svijet nakon nuklearnog rada. Ubisoftovci su samu igru po izlasku opisali kao VHS viziju budućnosti kakva je previđana 80-ih godina. Protagonist Blood Dragona je kibernetički super vojnik Rex "Power" Colt, a glavna misija mu je zaustaviti zlog pukovnika Sloana.