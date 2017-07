Far Cry 5 - okljaštreni co-op

Srećom, na vrijeme smo saznali i digli glas, pa je izgledno da će Ubisoft ovaj dio igre malo doraditi

Far Cry 5 nas je zanimljivom i neuobičajenom tematikom poprilično zainteresirao, a dodatni bonus je stigao najavom kooperativnog igranja. Ubisoft je potvrdio kako će spomenuti naslov omogućiti prelazak kampanje u društvu, no izgleda da to baš i nije tako vješto izvedeno kako su se fanovi nadali.

Njemački portal Gamestar je objavio video "Das ist nicht der Koop, den wir wollen", a da se ne mučite s Njemačkim, iako je neloše znati ga, ukratko ćemo objasniti o čemu se radi.

Urednik spomenutog videa je naime došao do saznanja kako će solo kampanja biti igriva u co-op modu, no problem je u tome što će se napredak priznavati samo igraču koji je pokrenuo misiju. Ostali sudionici će morati iznova prelaziti iste misije i moraju hostati igru što je poprilično glupa mehanika.

Ubisoft se trenutno nije oglasio s objašnjenjem, pa čekamo njihove riječi mudrosti glede ove nezgodacije.