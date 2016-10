FFXIV - Najavljena ekspanzija Stormblood

Druga ekspanzija MMO-a Final Fantasy XIV stiže u ljetnim mjesecima iduće godine pod nazivom Stormblood

Square Enix je ovoga vikenda službeno najavio Stormblood, drugu ekspanziju za MMORPG Final Fantasy XIV. Sudeći po najavi, iduće poglavlje Squareovog MMORPG-a će igrači odvesti na nove i uzbudljive lokacije. Premijerni najavni trailer se vrti oko Warrior of Lighta, novih setova vještina, te tajanstvene djevojke u crvenoj haljini.

Ekspanzija Stormblood će uključivati nove klase, povećanje maksimalnog level capa na 70, opsežne nove zone za istraživanje, redizajn sustava borbe, poptuno nove tamnice i raidove, te PvP dodatke. Više detalja o točnim sadržajima tek slijedi, a Squareovci su do sada tek kratko poručili da vijesti o Stormbloodu namjeravaju podijeliti u sklopu Tokyo Fan Festivala, koji će biti održan između 24. i 25. prosinca. Idući nastup sa Stormbloodom potom spremaju za europski Fan Festival, koji će biti održan u Frankfurtu i to 18. i 19. veljače iduće godine.

Okvirni datum izlaska Stormblooda je trenutno zakazan za ljetne mjesece 2017. godine. Squareovci su potvrdili da će izlazak nove ekspanzije ujedno značiti kraj podrške za PlayStation 3 izdanje Final Fantasya XIV. Za igrače na PS-u 3 planiraju ponuditi mogućnost nastavka pustolovina u svijetu Stormblooda putem besplatne nadogradnje na PlayStation 4 izdanje igre.



Final Fantasy XIV je uz World of Warcraft trenutno najpopularniji pay-to-play MMORPG. Squareovci su nedavno obilježili treću obljetnicu poznatog MMO-a, te poručili da broji više od šest milijuna aktivnih pretplatnika.