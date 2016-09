Final Fantasy XIV - bliži se nadogradnja Soul Surrender

Soul Surrender će Final Fantasy XIV uvesti u verziju 3.4 sa nizom novih sadržaja koji uključuju nove tamnice, raid, te niz drugih dodataka

Square Enix je objavio detalje iduće nadogradnje za Final Fantasy XIV. Novi sadržaji nadogradnje 3.4 dolaze sa podnaslovom Soul Surrender, a uključuju kraću seriju novih misija, nove tamnice, poslijednje krilo nove raid instance, te druge sadržaje.

Nove misije Soul Surrendera će otkriti dodatne detalje o glavnoj priči Final Fantasya XIV, te produžiti quest lanac Chronicles of a New Era, s tim da stiže i nekolicina sporednih misija. Radnja sporednih misija će nas odvesti do nove tamnice imena Xelphatol, te otvoriti Hard težinu tamnice The Great Gubal Library. S druge strane, igrači koji su već debelo ogrezli u end-game sadržaje Final Fantasya XIV će dobiti priliku za proboj kroz završno krilo raida Alexander: The Creator.

Nadogradnja 3.4 sa sobom donosi nove nastambe u rezidencijalnim četvrtima Final Fantasya XIV, i to sa pripadajućim setovima novog namještaja i ukrasa, među kojima se posebno ističu potpuno novi akvariji. Promjene nisu zaobišle ni klase Final Fantasya XIV, posebno klasu Astrologian, a Squareovci su dodali i nekolicinu estetskih dodataka, u vidu dodatnih emotea i frizura. Detaljan pregled sadržaja koji stižu u idućoj opsežnoj nadogradnji Final Fantasya XIV je dostupan na službenim stranicama. Vrijedi napomenuti da je uvjet za uživanje u gotovo svim novim sadržajima ekspanzija Heavensward, dok tek manji dio ostaje dostupan onima koji još uvijek ostaju privrženi originalnoj verziji igre.