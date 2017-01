Focus i White Wolf najavili Werewolf: The Apocalypse

Bit će to prva igra temeljena na svijetu World of Darkness još od Vampire: The Masquerade – Bloodlinesa

Izdavačka kuća Focus Home Interactive najavila je partnerstvo s White Wolf Publishingom – vlasnikom prava na franšizu World of Darkness – u sklopu kojeg će na tržište plasirati video igru Werewolf: The Apocalypse. Za razvoj igre zadužen je Cyanide, kojeg se vjerojatno sjećate po projektima poput Blood Bowla i Styx: Master of Shadowsa. Werewolf: The Apocalypse bit će dostupan za PC i konzole, a ako je suditi po službenom priopćenju za novinare postavit će nas u ulogu bijesnog vukodlaka Garoua koji mrzi modernu civilizaciju i sav kaos koji s njom stiže. Ovaj ratnik posebno mrzi Wyrm, nadnaravnu silu koja svijet gura prema apokalipsi. Konkretnije informacije, nažalost, još uvijek nisu dostupne, no trebali bismo ih dobiti uskoro. „Uzbuđeni smo što radimo na svijetu World of Darkness budući da se radi o impresivnom igralištu koje će nam omogućiti da ispričamo veliku priču. Sretni smo što surađujemo s Cyanideom. Ovaj tim izrazio je želju da stvori adaptaciju World of Darknessa i vjerujemo kako imaju vještine potrebne za stvaranje igre koja će zadovoljiti fanove franšize i one koji se s njom još nisu susreli.“ – objasnio je predsjednik Focus Home Interactivea Cédric Lagarrigue. Službeno predstavljanje igre zakazano je za veljaču kada će je Focus prikazati na velikom događaju u Parizu. U međuvremenu, spremite si službene web-stranice. Trenutno ne otkrivaju ništa, no to će se uskoro nedvojbeno promijeniti.